LA MERAVIGLIA

POLLENZO Si chiama Roma e quel nome deciso mesi fa, ben prima dello tsunami sanitario globale, suona oggi come un omaggio della Ferrari alla voglia di rinascita di un'intera nazione. È un messaggio di fiducia. La nuova Coupé 2+ (i sedili posteriori possono ospitare due bambini) fa rivivere lo spirito della Dolce Vita felliniana, non a caso debuttò in pubblico con un tour nei luoghi più suggestivi della Capitale, dopo la premiere allo Stadio dei Marmi. «Nel suo nome è racchiuso il meglio del nostro Paese: eleganza, innovazione ed eccellenza tecnologica» disse al Quirinale il presidente del Cavallino John Elkann, presentandola a Sergio Mattarella il 18 novembre scorso. «Un gioiello aggiunse - di stile e di prestazioni che si farà ammirare sulle strade di tutto il mondo». Come è nel Dna delle più belle granturismo nate a Maranello.

Proprio il design, così elegante e innovativo come nessun altra recente Ferrari, fa dell'ultimo saggio del Cavallino una granturismo speciale, che cattura l'attenzione a prima vista. Un concetto futurista ispirato dalle solide radici della storia, con frequenti richiami alle Gt degli anni Cinquanta e Sessanta, di cui ripropone parecchi stilemi iconici. Poi ti metti al volante, come abbiamo fatto sulle strade tortuose delle Langhe, e ciò che ti conquista subito sono le straordinarie prestazioni, abbinate a un'insospettabile agilità e alla facilità con cui si riesce a domare un bolide da 620 cavalli dalle dimensioni importanti.

CRESCONO LE DIMENSIONI

Rispetto alla Portofino, è più lunga di 70 mm (4,65 metri), più larga di 44 mm (1,97 metri) e più bassa di 17 mm (1,30 metri): un body da vero coupé. Invariato il passo di 2,67 metri che garantisce comunque una eccellente abitabilità per chi occupa i sedili anteriori, in un abitacolo rivoluzionato all'insegna dell'eleganza essenziale e artigianale. La cura del dettaglio è maniacale, in questo gioiello che costa 200.936 euro.

La Ferrari Roma è spinta dal motore centrale-anteriore V8 turbo della famiglia che ha vinto il premio Engine of the Year per 4 anni consecutivi. La potenza massima viene erogata tra 5.750 e 7.500 giri, mentre i 760 Nm della coppia si ottiene tra i 3.000 e i 5.750 giri al minuto. Il cambio doppia frizione a 8 rapporti, introdotto per la prima volta sulla SF90 Stradale, è stato ottimizzato e vanta una prontezza di esecuzione fantastica. E la trazione posteriore contribuisce ad aumentare il tasso di adrenalina, sebbene i sofisticati controlli elettronici evitino in qualsiasi situazione, comprese le curve strette imboccate con brio eccessivo, sensazioni di pericolo. Si apprezza particolarmente l'assenza di turbo-lag grazie alla risposta immediata del motore. Molto divertente guidare utilizzando i paddles al volante. Il segreto del comportamento dinamico impeccabile è nel corredo tecnologico e nella possibilità di gestirlo al meglio. Per esempio con il classico manettino sul volante che per la prima volta in una Gt offre 5 opzioni, compresa l'inedita Racing per controllare le prestazioni estreme.

ELETTRONICA AL TOP

Perché la Roma è nata per confortevoli viaggi, ma sa scatenarsi quando viene messa alla frusta in pista. La vettura è dotata di Variable Boost Managment, un software di controllo che varia la coppia erogata in funzione della marcia, ottimizzando i consumi. La funzione dinamica, finalizzata al fun to drive, adotta il concept di controllo più evoluto Side Slip Control che coordina tutti i sistemi elettronici, tra cui E-Diff, F1-Trax e Dynamic Enhancer. Molto innovativa anche l'ala mobile posteriore, allineata al lunotto, che si auto-regola analizzando velocità, accelerazione longitudinale e laterale per assumere tre posizioni: Low Drag, Medium Downforce e High Downforce. Lo spoiler intelligente, invisibile a vettura ferma e discreto anche quando fuoriesce alla base del lunotto, fa tutto da solo.

I numeri sono all'altezza di una Ferrari di ultima generazione: accelerazione da 0 a 100 km/h in 3,4 secondi (e 9,3 per passare da 0 a 200 km/h), velocità di punta superiore ai 320 km/h. Tutto questo grazie anche a un rapporto peso/potenza di 2,37 kg/Cv, da record.

COMANDI VOCALI

Una svolta netta si nota anche nell'interfaccia uomo-macchina finalizzata a comfort e sicurezza: mani sempre sul volante e occhi alla strada. Gli ingegneri hanno monitorato i parametri biometrici per ridurre le distrazioni del guidatore. Il volante, ridisegnato completamente, ospita tasti capacitivi per seguire l'interfaccia grafica, basta selezionare le funzioni e sfiorare il touchpad per ottenere la schermata desiderata.

Sul display centrale si comandano l'infotainment, clima e audio. E basta dire Ciao Ferrari perché il Voice Recognition recepisca i comandi vocali ed esegua gli ordini impartiti.

Piero Bianco

