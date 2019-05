La memoria di una vita Almodóvar commuove

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Salvador Mallo è un regista in declino, la cui fama passata è legata a un film, Sabor. Vive un momento tormentato, tra difficoltà di scrivere e problemi fisici. E così tornano i ricordi dell'infanzia e di una vita intera. La memoria come urto (e urlo) del tempo che passa, il riavvolgersi del nastro di una vita, dai primi turbamenti sessuali in quel paesino bianco ai primi veri amori, dal film della vita al ricordo della madre. Almodóvar oggi declina la liturgia dell'età matura, con il corpo che rivendica l'usura e la forza che viene...