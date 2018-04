CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

La mattina del 17 Dicembre 1973 cinque terroristi palestinesi, probabilmente appartenenti all'organizzazione Settembre Nero, fecero irruzione nel varco di sicurezza dell'aerostazione di Fiumicino. Qui si divisero in due gruppi. Il primo, sotto la minaccia di mitra e bombe a mano, disarmò e sequestrò sei nostri poliziotti; poi si diresse verso un aereo della Pan Am in procinto di decollare per Teheran, salì a bordo e fece esplodere alcune bombe al fosforo. Ventotto passeggeri e una hostess morirono carbonizzati, e decine furono i feriti di...