«La matematica dei rami è il frutto di un lungo e appassionante lavoro insieme alla Magical Mystery Band»: Max Gazzè (nella foto) presenta così il suo nuovo progetto discografico, in uscita oggi per Virgin Records/Universal Music.Un disco, che arriva dopo la partecipazione all'ultimo festival di Sanremo e dopo le sperimentazioni tra sintetizzatori e orchestra di Alchemaya, nato e cresciuto in mesi di condivisione con i musicisti della...