LA MAREA VENEZIA È successo, ad esempio, a San Marco e nel nuovo percorso

LA MAREAVENEZIA È successo, ad esempio, a San Marco e nel nuovo percorso dei Tre archi. Dove le passerelle installate nella serata di venerdì da Veritas, per creare una passatoia all'asciutto in vista dell'acqua alta di ieri e di oggi, sono state spostate. Forse per far passare i carretti con le merci. Una volta creati, quei varchi non sono più stati rattoppati, lasciando il percorso sulle passerelle a metà. Ma anche quando venivano messe a posto, le passerelle non erano più come prima, in fatto di sicurezza, soprattutto. A farlo sapere,...