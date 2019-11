La marea torna a salire Domani mattina e sera due picchi a 125 centimetri

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

METEOVENEZIA Dopo l'assaggio del fine settimana appena concluso (ieri mattina il picco si è registrato alle 9.35 con 109 centimetri alla Salute e 111 a Chioggia), l'acqua alta si farà minacciosa domani. Alle 10 di mattina, infatti, le previsioni del Centro maree del Comune annunciano un picco di 125 centimetri, con ripetizione del fenomeno alle 22.55. La marea poi si manterrà su valori elevati per tutta la settimana. Il Centro ha dunque rivisto al rialzo le previsioni fatte sabato per martedì. Per quanto riguarda ieri mattina, la...