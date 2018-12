La marchesa e il suo ghepardo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL RACCONTOSe ne andava a spasso per piazza San Marco con un ghepardo al guinzaglio, accompagnata da un gigantesco domestico africano che, all'inizio del Novecento, suscitava non poca ammirazione. Un giorno arrivò avvinta in una preziosa e avvolgente pelliccia entrò al caffè Florian e se la tolse; sotto era completamente nuda. Rimase così, in piedi, e in versione naturista sotto gli sguardi attoniti di avventori e passanti. Grande fu lo sbigottimento e i gondolieri del vicino stazio del Molo accorsero in massa per ammirare lo spettacolo....