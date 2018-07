La mappa del Risiko in riva al mare Ma quando li prendono poi ritornano

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL QUADROStessa spiaggia, stesso mare, stesso ambulante abusivo. Le forze dell'ordine li multano, li cacciano, sequestrano loro la merce, a volte li denunciano e li arrestano. E loro, puntualmente, tornano sempre al loro posto. La merce se la procurano nuovamente senza troppe difficoltà (il danno economico subito, per loro, è estremamente marginale visto il valore degli articoli in vendita), le multe non le pagano e così la giostra ricomincia da capo praticamente ogni giorno. In realtà, in certi casi, è un fenomeno che si autoalimenta....