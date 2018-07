LA MANUTENZIONE VENEZIA Un milione di euro per la messa in sicurezza idraulica

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA MANUTENZIONEVENEZIA Un milione di euro per la messa in sicurezza idraulica dell'isola di Pellestrina e migliorarne la rete fognaria dei suoi 4mila abitanti.Per l'esattezza si tratta di 1.040.820,00 euro, provenienti dal Patto per lo sviluppo per la città Venezia che la giunta ha deciso di destinare al progetto. Soldi che permetteranno di finanziare il primo lotto di interventi necessari, se non indispensabili, per la manutenzione del sistema fognario dell'isola in cui non si metteva mano da decenni.I lavori permetteranno l'adeguamento e il...