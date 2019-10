CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

La manovraSenza contanti nientescambio tra privatiMi sia permesso di fare un'osservazione a proposito della battaglia contro il contante. Se il suo risultato finale fosse, come certi pure realmente auspicano, l'eliminazione totale di monete e banconote, che succederebbe? La pretesa che ogni pagamento venga fatto attraverso i POS (o per bonifico bancario) ipotizza, se la guardiamo da un punto di vista un po' più generale, che ogni acquisto consista in passaggio di merce da negozio (o simile) a privato. Dopodiché, la merce in questione non...