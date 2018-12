CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

La manovra del Governo è uscita dall'area pericolosa della procedura d'infrazione. Adesso si attende la realizzazione del programma augurandoci che vi sia una rilancio della crescita. Prospettiva non facile sia per la incerta situazione economica internazionale sia per le politiche adottate nella manovra, orientate soprattutto alla spesa. Mancano due interventi che potrebbero esser utili in questo frangente: una decisa riduzione del cuneo fiscale e la ripresa effettiva degli investimenti pubblici, liberandoli dalle pastoie burocratiche. Sono...