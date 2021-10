Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA MANIFESTAZIONEVENEZIA Una data simbolo, quella di oggi, perchè con la decima edizione di Art Night tornano le manifestazioni in presenza in città: questo pomeriggio il tradizionale avvio dal Cortile di Ca' Foscari alle 16.30 con posti quasi tutti esauriti e un grande entusiasmo.La manifestazione ideata e coordinata dall'Università Ca' Foscari Venezia in collaborazione con il Comune di Venezia, patrocinata dalla Regione Veneto, è da...