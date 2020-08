LA MANIFESTAZIONE

VENEZIA Obbligo di mascherina a partire dalle 15 su tutte le aree coinvolte dalla manifestazione, ove non sia possibile il mantenimento del distanziamento sociale. Le diposizioni per il pubblico a terra, in occasione della Regata Storica del 6 settembre, sono state definite dalla commissione formata dalla Prefettura e dall'Ulss 3 Serenissima, oltre a Vela e al Comune di Venezia, con il delegato Giovanni Giusto e il direttore del'ufficio Regate, Stefano Zabotto.

Lungo tutte le rive del Canal Grande saranno presenti 60 steward per le attività di informazione e di controllo, con il supporto delle forze dell'ordine. Particolare attenzione su tutte le aree di possibile stazionamento del pubblico: Punta Dogana e Salute, campo San Vio, Accademia e campo San Vidal, campo San Samuele, Rialto riva del Vin, Rialto riva del Carbon e del Ferro, campo de l'Erbaria, Pescheria, San Stae, San Marcuola, Ferrovia su entrambi i lati. Saranno applicati bollini sul selciato per il posizionamento distanziato del pubblico e cartelli di richiamo alle norme comportamentali, peraltro richiamati e raccomandati da diffusione acustica.

Le unità navali di qualsiasi tipologia che sosteranno in Bacino di San Marco e nel Canal Grande, e i relativi equipaggi, dovranno mantenere tra loro una distanza tale da garantire il distanziamento sociale, privilegiando ove possibile l'ormeggio in allineamento poppa - prua evitando l'ormeggio a pacchetto, se non in presenza di opportuni distanziatori.

Confermato il programma: corteo storico e sportivo, la Sfida fra Università in galeone e le regate di schie e maciarele. Poi le regate dei Giovanissimi, delle Caorline, delle Donne e dei Campioni su gondolini. Al termine delle regate si svolgerà la tradizionale premiazione sulla Machina: di volta in volta si accosteranno le singole imbarcazioni per la consegna delle bandiere all'equipaggio. La capienza della Machina sarà ridotta del 50 per cento, mentre, per ragioni di Covid, non verrà allestita la struttura a pagamento solitamente posizionata a San Tomà. Giovedì 3 settembre avrà luogo, con le stesse modalità di precauzione, la Benedizione dei gondolini alla Salute.

Tullio Cardona

