LA MANIFESTAZIONEVENEZIA Dalla riva di Ca' di Dio ai Giardini, passando per via Garibaldi. Questo sarà il percorso dei partecipanti alla passeggiata di sensibilizzazione ambientale: Me manca l'aria, promossa domani, a partire dalle 11, da sette associazioni: Generazione '90, Venessia.com, Garanzia civica, Giovani venessiani, LegAmbiente Venezia, Italia Nostra, Venice Calls. Le associazioni hanno spiegato ieri mattina l'iniziativa: «Se non si interviene presto, il Montello sarà la prossima spiaggia veneta - hanno detto i portavoce. Quando si...