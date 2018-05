«La mandola? Sistema diffuso»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

TURISMO NEROVENEZIA Il nero nel turismo è un sistema consolidato, che tiene in piedi un mondo parallelo, fatto di mandole o, come le chiama chi è più diretto, tangenti. E ci campano tutti, non solo i portieri d'albergo o i tassisti, come emerso nei giorni scorsi dall'inchiesta sul vetro di Murano, condotta dalla Guardia di Finanza, e dagli approfondimenti del Gazzettino.IL SISTEMA SOMMERSOE su questo sistema sommerso, che sta venendo a galla come mai prima d'ora, una dietro l'altra giungono testimonianze. L'ultima è quella di un agente di...