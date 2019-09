La mamma di Arisa indagata per truffa

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

In Tribunale si era presentata in carrozzina, «fingendosi affetta da gravi patologie», per cercare di ottenere l'indennità di accompagnamento, salvo poi uscire da casa, quotidianamente da sola, anche per curare l'orto senza bisogno di assistenza: un paradosso ricorrente nell'inchiesta «Il canto delle sirene» della Procura di Potenza sui falsi invalidi, in cui è incappata anche la madre della cantante lucana Arisa (nella foto). Assunta Santarsiero, di 62 anni, di Pignola (Potenza), è tra le 40 persone indagate dai magistrati potentini.La...