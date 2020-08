La mafia in Veneto non esiste. E se anche esistesse, noi non c'entriamo. Questo scrive in buona sostanza il senatore della Repubblica per la Lega Nord dal 1994 al 1996, Giovanni Fabris, nella relazione che ha presentato come componente dell'Osservatorio regionale sulla criminalità organizzata e mafiosa. La prima causa del diffondersi della malavita organizzata, di stampo mafioso, nel Veneto, si è avuta allorquando venne istituito dal governo centrale italiano l'obbligo di soggiorno in luoghi lontani da quelli di residenza e nascita dei pregiudicati, scrive il senatore Fabris il quale, una volta trovata la causa, indica anche il rimedio: La norma che prevede il soggiorno obbligato va assolutamente abrogata. Qualora ciò non fosse nelle competenze della Regione Veneto, sarà comunque necessario intervenire in sede nazionale per far cancellare tale norma, che nuoce non solo al Veneto, ma a tutta l'Italia. È questa dunque l'indicazione che Fabris fornisce alla Regione Veneto: togliere di mezzo il più presto possibile il soggiorno obbligato. Spiace però far notare al sen. Giovanni Fabris che il soggiorno obbligato è difficile da abrogare essendo stato abrogato nel 1995, cioè 25 anni fa, quando peraltro Fabris occupava una poltrona del Senato della Repubblica. L'avv. Fabris anche come giurista dovrebbe conoscere norme e leggi, fa parte dell'Osservatorio regionale sulla criminalità organizzata e mafiosa, ovvero di un organo istituito per indirizzare le scelte della Regione Veneto in tema di legalità. Ma è un dato di fatto che, concepito nel 1987, l'Osservatorio ha visto la luce nel 2017 e non ha mai prodotto nulla per i veti contrapposti delle forze politiche rappresentate al suo interno e che portano alla nomina di componenti che spesso nulla sanno di lotta alla mafia. Tant'è che nell'ultima relazione si salva solo la parte di Enzo Guidotto, che meriterebbe di essere stampata e distribuita nelle scuole, ma che è solo un excursus storico della presenza mafiosa in Veneto. Il resto è una rassegna di articoli di giornale e di proposte interessanti come quella di Fabris.

Pensare che ce ne sarebbero di argomenti da trattare visto che solo negli ultimi 6 mesi ci sono stati oltre 300 arresti nelle inchieste su mafia, camorra e ndrangheta in Veneto e tra gli indagati non si contano gli imprenditori e i professionisti veneti, finiti più o meno consapevolmente nel tritacarne della malavita organizzata. Nonostante questo, però, si continua a dire che la mafia è poca cosa, che è solo d'importazione e che il Veneto è sì polentone, ma onesto. Non è così. Ormai Cosa Nostra parla anche veneto e qui investono le mafie russe e i cinesi, albanesi e nigeriane, fianco a fianco con mafia, camorra e ndrangheta, ma tutte servendosi di imprenditori e professionisti locali.

Va ricordato che nel 1987 l'allora presidente del Consiglio regionale del Veneto, Francesco Guidolin, in un convegno promosso proprio da Enzo Guidotto, avvertiva che il fenomeno mafioso era diventato ormai un fenomeno nazionale e come tale doveva essere trattato. Smettendo quindi di dare la colpa al Sud e soprattutto smettendo di dire che il Nord era sano. Passati trent'anni invece siamo ancora al negazionismo: la mafia qui è solo d'importazione e questo dà l'alibi alla politica per continuare a non fare nulla, salvo dettare comunicati di plauso alle forze dell'ordine e alla magistratura all'indomani dell'ennesimo blitz, avvertendo, ogni volta, che si tratta solo di poche mele marce, quando di mezzo ci sono i veneti. Il problema è che, per restare nell'esempio, ormai siamo ai frutteti marci.

Forse a tutti, dunque, e non solo al senatore Fabris, bisogna ricordare quel passo dei Promessi sposi in cui c'è l'incontro tra il conte zio e il Padre provinciale: Veda vostra paternità; son cose, come io le dicevo, da finirsi tra di noi, da seppellirsi qui, cose che a rimestarle troppo... si fa peggio. Lei sa cosa segue: quest'urti, queste picche, principiano talvolta da una bagattella, e vanno avanti, vanno avanti... A voler trovarne il fondo, o non se ne viene a capo, o vengon fuori cent'altri imbrogli. Sopire, troncare, padre molto reverendo: troncare, sopire. È esattamente quel che sta facendo la Regione che, a furia di troncare e sopire, ha permesso che il Veneto diventasse una succursale del malaffare autoctono, come dimostra lo scandalo del Mose, e di mafia, camorra e ndrangheta, lasciando a magistratura e polizia il compito di combattere una guerra che non si può vincere solo con la repressione.

*Consulente Commissione

parlamentare antimafia

