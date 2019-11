La mafia arriva in Carnia Del Degan vira sul dramma

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

CINEMAPoli opposti, realtà antitetiche, vicine e lontane, confronti di diversità. Il cinema di Davide Del Degan si muove su questi territori netti, che in momenti diversi, entrano in contatto, in collisione: abitarli è rafforzarne le identità; oppure cercarle, ricrearle. Era successo con L'ultima spiaggia, documentario presentato a Cannes nel 2017 e cofirmato assieme a Thanos Anastopoulos, con quella location balneare a pochi passi dal centro di Trieste, che si ostina a tenere separate uomini e donne; accade ancora meglio oggi, con una...