La Madame Butterfly di Rigoli moderna e senza manierismi

Fedele d'Amico in un regale saggio parla di naturalismo e decadentismo in Puccini; agli estremi: Bohème, la perfetta opera naturalista, e Turandot, l'opera decadente aperta alla modernità.Forse è un'opinione che si potrebbe correggere: dopo Bohème e l'acredine di Tosca, Puccini in Butterfly si allinea alle punte più avanzate della cultura europea e alla Secessione viennese (è dello stesso anno, il 1904, della Salome di Strauss e regge al confronto). Ne esce una sorta di liberty funerario, la liturgia dell'attesa. Aspetti che Manlio...