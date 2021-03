La lotta alle frodi fiscali, storico problema irrisolto dell'Italia che sottrae oltre 100 miliardi di euro alle casse pubbliche, si farà anche con il sostegno di Bruxelles. L'Unione europea ha selezionato il piano proposto dall'Agenzia delle Entrate per l'analisi del rischio di evasione fiscale tra le iniziative da sostenere con appositi finanziamenti, all'interno dei programmi europei a supporto delle riforme strutturali in risposta all'emergenza Covid.

Il programma, denominato A data driven approach to tax evasion risk analysis in Italy, prevede un importante potenziamento delle attività di contrasto ai fenomeni di evasione ed elusione fiscale. Con la network science, l'intelligenza artificiale e la data visualization, spiegano gli specialisti dell'Agenzia delle Entrate, «si punta a valorizzare al meglio il vasto patrimonio di dati di cui dispone il fisco come, ad esempio, per ogni singola annualità: 42 milioni di dichiarazioni, 750 milioni di informazioni comunicate da soggetti terzi, 400 milioni di rapporti finanziari attivi, 197 milioni di versamenti F24, circa 2 miliardi di fatture elettroniche e oltre 150 milioni di immobili censiti». L'obiettivo strategico della nuova iniziativa delle Entrate, grazie ai fondi ricevuti dall'Ue con il supporto della Direzione Generale per il Sostegno alle riforme strutturali della Commissione europea, e che vedranno anche la collaborazione del partner tecnologico Sogei, «mira a innovare i processi di valutazione del rischio di non-compliance».

In sostanza, si provvederà ad introdurre, a sperimentare e ad utilizzare tecniche innovative di network analysis, di machine learning e di data visualization, al fine di realizzare un nuovo sistema di supporto ai processi di individuazione dei soggetti ad alto rischio di frodi fiscali. «L'utilizzo di tali nuovi strumenti e metodologie spiega Ernesto Maria Ruffini, direttore generale dell'Agenzia delle Entrate sarà sempre subordinato al preventivo contraddittorio con i contribuenti e sarà prestata la massima attenzione alla privacy e alla protezione dei dati. Si potranno prevenire e contrastare, in tempi sempre più rapidi, fenomeni evasivi ed elusivi, messi in essere mediante la realizzazione di strutture societarie e schemi transazionali anche complessi, le frodi Iva, anche intracomunitarie, l'utilizzo indebito di crediti d'imposta e di altre agevolazioni».

Nell'ottica di una digitalizzazione, l'Agenzia si pone l'obiettivo di innovare, diffondere ed integrare ulteriormente all'interno dei processi e delle attività legate al contrasto dell'evasione fiscale quanto già realizzato soprattutto in questi anni nell'ambito delle analisi avanzate dei dati in termini di metodologie, di processi e di tecnologie.

