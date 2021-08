Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA LOTTA AL VIRUSVENEZIA Sono attualmente 1.882 i contagi da Covid nell'intera provincia di Venezia, nell'Ulss 3 Serenissima ci sono ricoverate in area non critica 7 persone nell'ospedale civile di Venezia, 10 all'ospedale di Mestre, 13 in quello di Dolo, mentre in terapia intensiva sono ricoverate 1 persona a Venezia, 3 a Mestre, 2 a Dolo. Due i casi presenti nell'ospedale di Noale, trasferiti da ospedali per acuti.CLUSTER DI MACEDONITra i...