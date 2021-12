LA LOTTA AL VIRUS

VENEZIA Ritorna l'esercito al PalaExpo. Mentre continua il rialzo dei contagi e l'azienda sanitaria si prepara alla sfida della vaccinazione dei bambini, in partenza la settimana prossima, il direttore generale Edgardo Contato annuncia l'arrivo dei soldati per garantire una maggiore sicurezza nel centro vaccinale più grande del Veneto, dove nelle scorse settimane si sono registrati anche momenti di tensione tra operatori sanitari e no-vax. Ancora non si sa quando arriveranno i militari e quanti saranno, ma di certo c'è che il direttore generale Edgardo Contato ha fatto sapere di contarci, al più presto, considerando il loro apporto decisivo per tutte le operazioni che ruotano attorno all'emergenza Covid, anche sul fronte dei tracciamenti.

MILITARI IN ARRIVO

«Dovessi dire un numero, ne chiederei 200», ha sorriso ieri il dg al PalaExpo a margine del concerto a sorpresa con cui le 70 voci del coro del Gran Teatro La Fenice hanno reso omaggio ai sanitari in servizio, alzandosi in piedi e cominciando a intonare le note a mezzogiorno in punto: «Un gesto straordinario che resterà nella storia», ha commentato il presidente della Regione Luca Zaia. Un'infusione di buonumore mentre la battaglia contro la pandemia non conosce soste e si affaccia al Natale con la novità della vaccinazione pediatrica.

VACCINAZIONE PEDIATRICA

Riguarderà 53mila bambini in provincia, dai 5 agli 11 anni, per cui da lunedì ci sarà un canale di prenotazione riservato e poi da giovedì delle linee di somministrazione altrettanto dedicate. L'auspicio dell'azienda sanitaria è che i soldati possano essere anche destinati al supporto, in particolare, dell'attività di tracciamento dei nuovi positivi nelle scuole e dell'attività di back office necessaria per tenere aggiornati tutti i cervelloni. Evidentemente la loro presenza tornerà utile anche per il controllo e la sorveglianza delle strutture, in questo momento delegati a guardie giurate, facendo anche da presidio e da deterrente contro eventuali proteste o contestazioni che dovessero arrivare dal fronte, sempre caldo, dei no-vax.

IL BOLLETTINO

Intanto il bollettino di ieri di Azienda zero della Regione ha fornito numeri preoccupanti: cinque i morti registrati in provincia (2.096 da inizio pandemia, erano nove in meno tre giorni fa), 633 contagiati, un numero di attualmente positivi che ha sfondato per 37 unità la quota degli 8mila e 158 ricoveri totali, con 20 persone in terapia intensiva.

«Quella dei bambini è un po' un'incognita ammette Contato Con i pediatri ci siamo accordati affinché vengano loro a vaccinare nei centri: qualcuno ha dato disponibilità a farlo negli ambulatori. Spero che prevalga il buon senso dei genitori, stiamo a vedere quale sarà la risposta delle famiglie». Anche perché, ricorda il dg, «adesso l'àmbito più critico è la scuola: il serbatoio dei contagi sta lì. Anche per questo è indispensabile proteggere i bambini».

LE SCUOLE

Una ventina di classi al giorno registra almeno una nuova positività, per cui si può intuire quanto oneroso sia il contact-tracing. E si calcola che l'incidenza del virus sotto i 14 anni sia doppia rispetto agli adulti e tripla rispetto agli anziani. Nel frattempo, la campagna vaccinale prosegue spedita con i sanitari che lavorano, instancabili, a testa bassa.

IL CORO DELLA FENICE

Qualcuno ieri ha accolto in lacrime il regalo dell'esibizione della Fenice, con i cantori che sono entrati in incognito mescolandosi alla gente in attesa di fare il vaccino: sono stati eseguiti, tra gli altri, l'inno nazionale di Mameli, il Va' Pensiero e alcuni brani natalizi mentre sul tabellone campeggiava la scritta Grazie, sanitari e a esprimere riconoscenza è intervenuta l'assessore regionale alla Sanità Manuela Lanzarin. Il sovrintendente Fortunato Ortombina, che l'ha definito «il concerto più emozionante della mia vita e della mia carriera», ha colto l'occasione per vaccinarsi facendo da testimonial a beneficio delle telecamere della troupe del Tg1. Anche ieri al PalaExpo c'era il pienone con in media un'ora e mezza di coda: per le terze dosi al paziente spetta la scelta tra il siero intero Pfizer o mezzo di Moderna.

Alvise Sperandio

