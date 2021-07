Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA LOTTA AL VIRUSVENEZIA «Non smetteremo mai di dirlo: vaccinatevi!». Mentre torna a salire l'allerta Covid, con il numero dei nuovi contagiati di giornata che da qualche giorno è di nuovo in doppia cifra, e mentre gli attualmente positivi in provincia hanno oltrepassato la soglia simbolica del mezzo migliaio, l'Ulss 3 Serenissima continua a invitare la popolazione a sottoporsi alla profilassi, definita come il modo migliore per...