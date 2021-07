Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA LOTTA AL COVID-19VENEZIA L'Ulss 3 Serenissima riapre le prenotazioni per le prime dosi di vaccino contro il Covid. Non da subito, ma tra un mese, e per la precisione dal 5 agosto, ma intanto si può già prendere l'appuntamento: 25 mila, i nuovi slot messi a disposizione per tutta la popolazione vaccinabile, quindi dai 12 anni in su, pari a un migliaio di dosi al giorno fino ai primi di settembre. Opportunità che ritorna dopo diverse...