LA LOTTA AL COVID-19VENEZIA Duecento marinai provenienti da ogni parte del mondo sono stati vaccinati l'altro ieri al Pala Expo di Marghera. Sono i primi in assoluto, di questa specifica categoria professionale, per quanto riguarda il porto di Venezia, a essere immunizzati e per di più tutti insieme. Si tratta dell'equipaggio della Rotterdam, la nave da crociera costruita in Fincantieri e pronta al varo sabato prossimo, quando salperà con...