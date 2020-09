LA LOGISTICA

SALE DI PROIEZIONE - La Biennale offrirà al suo pubblico sedici sale di proiezione e una capienza di circa 4500 posti con distanziamento. Oltre alla Sala Grande, quella storica e più prestigiosa, nel vecchio Palazzo del cinema troviamo la sala Pasinetti. Ci sono poi la sala Giardino nel Cubo rosso e la Sala Darsena in via Candia. Dentro l'ex Casino quattro spazi più piccoli, la Sala Perla 1, Perla 2 , Sala Casinò e la sala Volpi, trasferita da alcuni anni dal Palazzo storico. In via Sandro Gallo il Palabiennale e, novità di quest'anno, l'Arena Lido. Nella logistica del festival rientrano anche le due sale del cinema Astra in via Corfù. Non va dimenticato, poi, neppure il decentramento dal Lido: l'Arena ai Giardini della Biennale, il coinvolgimento nella programmazione del cinema Rossini, in centro storico a Venezia, e del Candiani a Mestre.

EX CASINÒ - Qui troveranno spazio tutti i servizi per la stampa. Qui, al terzo piano, passeranno (obbligatoriamente) tutte le star in arrivo in laguna.

EXCELSIOR - Si potrà accedere solo con il pass. Cuore pulsante del festival, tra le location preferite delle star in arrivo al Lido, e quartier generale delle case di produzione. Qui batte forte il cuore del festival. D'altra parte la Mostra del cinema nacque proprio qui sulla terrazza dell'Excelsior il 6 agosto del 1932. Il general manager Alessio Lazazzera e il suo staff sono pronti a esaudire ogni desiderio delle star

DES BAINS CHIUSO Dopo due anni di apertura simbolica di alcuni spazi dello storico albergo, per ospitare due mostre fotografiche, quest'anno lo storico hotel rimarrà totalmente chiuso. L'edificio ha anche alcuni problemi di stabilità del tetto.

LAZZARETTO - Niente Virtual Reality al Lazzaretto L'emergenza Covid ha imposto la rinuncia all'utilizzo dell'isola del Lazzaretto Vecchio. Quest'anno la sezione sarà interamente virtuale.

WI-FI - Gratuito in tutte le aree della Mostra: il servizio per il pubblico e gli operatori professionali e a cura del Comune di Venezia per le aree esterne, e della Biennale per le sedi della Mostra. Il collegamento sarà garantito 24 ore su 24.

TRASPORTI - Potenziati tutti i collegamenti con il Lido. Da piazzale Santa Maria Elisabetta al Palazzo del cinema (e viceversa) ci sarà un autobus ogni 5 minuti. Via acqua, invece, Actv garantirà il collegamento quotidiano prolungando e potenziando (con una corsa ogni 15') la linea 20 fino a Lido Casinò (Darsena) da San Zaccaria e viceversa, gratuita per gli accreditati e abbonati alla Mostra. La linea sarà attiva dalle 7 del mattino alle 2 di notte. La linea speciale Mostra del Cinema garantirà le corse gratuite per gli accreditati e abbonati nella tratta fino a Lido Casinò (Darsena) da San Zaccaria (fermata Danieli) La linea sarà attiva dalle 16 alle 2 di notte, con frequenza ogni 15 minuti.

BIKE SHARING - Per tutto il periodo della Mostra. Servizio gratuito per la prima ora di utilizzo. Due punti di prelievo e rilascio delle bici: uno in piazzale Maria Elisabetta, l'altro in via Candia, all'interno della Cittadella del cinema nei pressi del Palazzo principale.

