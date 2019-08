CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

La locomotiva tedesca, frenata da una produzione industriale stagnante, si sta fermando? Sicuro. L'Europa, dopo aver già rallentato, rischia a sua volta di arrestare la propria crescita? Molto probabile. L'economia mondiale potrebbe finire in recessione per il combinato disposto tra gli effetti della guerra commerciale tra Usa e Cina e le difficoltà europee, accentuate dalla vicenda senza fine della Brexit? Possibile. Tutto questo comporterà pesanti conseguenze per l'Italia? Ovviamente. Ma attenzione a non confondere le cause con le...