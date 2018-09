CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA LITESUSAN SARANDONE DEBRA MESSINGZUFFA SUL PRESIDENTEDONALD TRUMPTra Debra Messing e Susan Sarandon non mettere un Donald Trump: la star di «Will and Grace» se l'è presa con l'attrice premio Oscar 1995 per «Dead Man Walking» per aver sostenuto che, dopo tutto, l'elezione del tycoon non è stata così male per l'America. La Sarandon aveva usato un argomento ineccepibile Trump ha, se non altro, ispirato a candidarsi più donne e persone di colore», aveva detto l'attrice: «Ha, senza volerlo, ridato energia alla politica. Così adesso...