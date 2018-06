La lezione del nostro indimenticabile prof. Borto

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Giusto pochi giorni fa ci parlava in classe di quanto ci tenesse al suo bambino e di tutte le marachelle che combinava», racconta una studentessa del liceo Marco Polo, allieva di Piero Bortoluzzi. «Aveva sempre la battuta pronta per tirare su di morale noi studenti, presi dallo studio e dallo stress delle ultime settimane. Era sempre positivo e comprensivo nei nostri confronti, un uomo dall' animo buono e pieno di risorse e curiosità interessanti da condividere». Piero Bortoluzzi viene a mancare con il suo bambino in braccio a causa di un...