La legge sul biotestamento, detta anche legge sulla fine della vita è da approvare senza esitazioni. Non introduce l'eutanasia, resta distante dal suicidio assistito e non propone problemi rilevanti di costituzionalità. In sostanza completa e conferma i diritti della persona, autorizzandola a specificare quali trattamenti sanitari sia decisa a rifiutare nel caso di impossibilità di esprimere la propria volontà. Può farlo direttamente indicandoli in uno scritto apposito oppure delegando un fiduciario che al suo posto ne rappresenta le...