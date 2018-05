LA KERMESSE Sul quel palco hanno suonato artisti come Bob Dylan, Joe Cocker,

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA KERMESSESul quel palco hanno suonato artisti come Bob Dylan, Joe Cocker, Jethro Tull, David Crosby e Jackson Brown: non male per un festival che ha debuttato nel 1979 in un prato a San Daniele del Friuli. Sono passati 40 anni e Folkest, festival friulano che esplora le musiche e le culture del mondo, li festeggia, in questa sua edizione, con il grande ritorno di Joan Baez. L'artista americana, la voce femminile più celebre e impegnata degli anni 60, attivista in prima linea per il movimento dei diritti civili e simbolo di un'intera...