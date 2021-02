LA KERMESSE

Sono quasi tutti alla ricerca di una cura, i 26 big in gara al Festival di Sanremo 2021. E no, fortunatamente il coronavirus non c'entra. È da altro che si cerca di guarire. Relazioni del passato che ancora fanno male, bassa autostima, insicurezze, inettitudine post-adolescenziale. Non c'è da sorprendersi: il cast di quest'anno è in larga parte espressione della cosiddetta Generazione Z, quella dei ragazzi e delle ragazze nati tra la seconda metà degli Anni 90 e gli anni Duemila e cresciuti in un mondo segnato da precarietà e ora anche da una pandemia, e ne rispecchia non solo i gusti musicali ma anche i sentimenti, le ansie, le paure e le frustrazioni (otto di loro, vale a dire Fasma, Fulminacci, Gaia, Irama, Francesca Michielin, Madame, Maneskin e Random, hanno tra i 19 e i 25 anni).

«Non so se l'umore generale sia stato influenzato in qualche modo dalla crisi causata dal Covid. Ma a me piace molto come questi ragazzi scrivono i testi: sono diretti, poetici. Raccontano il loro modo di vivere l'amore. Sono popstar, ma sono prima di tutto giovani con vite private da adolescenti o post-adolescenti. Volevo che il Festival 2021 fosse di rottura, che coincidesse con un voltare pagina, che segnasse una nuova era», dice il conduttore e direttore artistico Amadeus, che ieri ha fatto ascoltare in anteprima le canzoni in gara alla critica, divisa tra gli studi Rai di Roma e Milano. «Sono canzoni consolatorie. I testi parlano spesso d'amore perché alla solitudine e all'isolamento si risponde così», la riflessione del direttore di Rai1 Stefano Coletta. In generale, si cerca la cura nei medicinali (Aiello, Gazzè), nell'alcol (Gio Evan, Fulminacci, Annalisa che cena «col vino sul letto»), nelle relazioni («Mi curi medicamentosa», cantano Extraliscio e Toffolo, e poi Fasma, Ermal Meta, Random) o in sé stessi (Irama, Ghemon, La Rappresentante di Lista, Malika Ayane). Musicalmente, si guarda al pop d'alta classifica, tra indie, urban e atmosfere latine (ma niente reggaeton). D'altronde, ben cinque canzoni portano la firma di Dario Dardust Faini, il musicista ascolano dietro le principali hit degli ultimi anni: sono quelle di Irama, Madame, La Rappresentante di Lista, Francesco Renga e Noemi, quest'ultima co-firmata anche da Mahmood (con lo pseudonimo di Tattroli).

Lo stesso Mahmood è tra gli autori di Francesca Michielin e Fedez. Grande spazio alle etichette indipendenti: 14 big su 26, oltre la metà, arrivano da lì (Arisa, Malika Ayane, Orietta Berti, Bugo, Colapesce e Dimartino, Coma Cose, Extraliscio, Fulminacci, Ghemon, La Rappresentante di Lista, Lo Stato Sociale, Madame, Ermal Meta e Random). Alle major le restanti 12 caselle: «Sanremo quest'anno deve essere avanti rispetto a quello che c'è, supportando nomi più di nicchia», spiega il direttore artistico, sottolineando il coraggio dietro le scelte fatte. Ci vorrà coraggio anche all'Ariston: «Staremo attenti. C'è una parte di attenzione e una parte di esagerazione, nelle norme». E a chi gli chiede se si sta già preparando per un Amadeus ter, risponde con un sorriso: «Per adesso non ci penso. Mi concentro sul secondo, che deve ancora iniziare...».

