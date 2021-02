LA KERMESSE

Ogni donna ha un mondo dentro. È questo territorio di libertà che esplora il duo Miuccia Prada-Raf Simons. Un mondo dove convivono il maschile, il femminile, il classico, l'eleganza, la grazia, il cambiamento, la «trasmutazione», come dice Simons, «la voglia di liberare il corpo». Nella collezione si ripropone la praticità del long john (la tuta intera) vista nella sfilata maschile, nell'idea dello scambio tra lei e lui da indossare con la stola in ecofur; le giacche gessate si portano con le maniche arrotolate, sopra una camicia e una maglia. I cappotti sono avvolgenti e puliti o ricoperti di paillette, mentre la tuta si può usare anche alla sera. Le stampe alternano fantasie Art Decò; tra gli accessori, i lunghi guanti con mini borsellini attaccati alla mano, gli stivali-calza, le scarpe che ricordano zoccoli olandesi.

RETRÒ-FUTURISTICO

«Abbiamo giocato con l'idea di classico sovvertendolo, trasmutandolo» spiega la stilista. L'esempio-emblematico? «Il bomber-wrap», ovvero un wrap con le maniche di una giacca bomber da stringere a sé. Un gesto che secondo Marc Jacobs (che ha partecipato a un incontro video post sfilata con l'archistar Rem Koolhaas) è l'essenza del Pradaness. O meglio. «L'essenza di Prada è Miuccia Prada», sottolinea lo stilista. «Retrò-futuristico, decorato-minimal, sportivo-elegante: questi contrasti combinati e resi ibridi tra loro hanno creato qualcosa che sembra nuovo», spiega Simons.

Un tuffo nel passato, pensando alla donna sofisticata anni Quaranta, con tocchi di teatralità e ironia. È la collezione Moschino firmata Jeremy Scott, ispirata al film capolavoro di George Cukor The Women. Scott ha immaginato la sfilata come un momento del film, quando le quattro protagoniste ammirano una passerella di capi couture. Allo stesso modo un palco con fondali rotanti presenta diverse ambientazioni e look. Per la città il tailleur e il completo gessato; per la campagna il cappottino con le mucche; nella giungla il minidress con la coda da ghepardo e la giacca di sopravvivenza ha mille tasche per riporre rimmel e rossetto; in pinacoteca gli abiti da sera si colorano di pennellate impressioniste; fino al gran gala dove il lungo abito di velluto nero è impreziosito dai charms e quello a sirena ha una scollatura proprio sulle terga. Tra le star, sfilano Dita Von Teese, Precious Lee, Winnie Harlow e Miranda Kerr.

LA LEGGEREZZA

«Un inno alla femminilità e alla gioia di vivere, che io avevo necessità di esprimere al massimo». Ecco perché la ragazza Blumarine di Nicola Brognano, fresco trentenne alla sua seconda stagione con il marchio, ha scelto di volare dalla rosa alla farfalla, come simbolo iconico del marchio. Leggerezza per una ragazza pop alla maniera dei Duemila, un po' Britney Spears un po' Paris Hilton: sexy, frivola e provocante con allegria. Cosa indossano le ragazze glam di Blumarine? Maglioncini intarsiati, stampati con laccature silver, cardigan over in lana lavorata a trecce, oppure mini abiti in tulle trasparente, o in chiffon e pizzo con nastri che diventano orli asimmetrici e danno movimento; tanto denim, eco pellicce. Le farfalle, appunto, fanno capolino insieme alle rose. Disegnate, stampate, diventano anche cinture. La simbologia è quella di delicatezza, leggerezza e di passaggio dalla gioventù all'età adulta con quel battito d'ali leggero e misterioso.

Super colori e cuore rock e selvaggio per la donna Alabama Muse, firmata Alice Gentilucci, che prosegue il suo percorso dell'ecopelliccia. Il video ha come protagonista la cantante francese Petite Muller; addosso ha mongolia frisé, in giallo, bianco, viola, rosso, il modello in ghepardo a chimono, fino al cappello che può essere a tesa larga o da marinaretto con ponpon.

