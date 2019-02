CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA KERMESSEIl Carnevale entra nel vivo e la cultura fa festa con un ricco programma culturale, approdato alla nona edizione, caratterizzato da 18 giorni fitti di appuntamenti. Dal 16 febbraio al 5 marzo, tanti incontri distribuiti fra centro storico, isole e terraferma con un visuale metropolitana. Progetti originali o creati per l'occasione, co-promossi da Vela e sostenuti dal Comune di Venezia. Gli eventi, rivolti a cittadini e turisti, sono quasi tutti gratuiti o a prezzi estremamente popolari e in linea con il tema scelto per l'edizione...