LA KERMESSE

Coartati in gara Francesco Guccini e Pino Daniele, ma persino Cccp e Csi, il Sanremo 2021 si finge Premio Tenco con una serata delle cover dedicata alla canzone d'autore, definizione le cui maglie ormai sono state così allargate che va da Sergio Endrigo (sempre sia lodato) a Nesli. L'elenco delle canzoni, e degli ospiti, sulla carta promette bene, ma, anche per problemi tecnici, incarta nell'effetto karaoke Noemi con Neffa (Prima di andare via), o Renga-Casadilego (Una ragione di più), figurarsi Fulminacci con Lundini (Penso positivo), non basta la tromba di Roy Paci a salvarli. Originali gli Extraliscio con un medley indiavolato e bregovizzato tra Rosamunda e Kasatchock introdotto dal trautonium di Peter Pilcher. Delicati Arisa e Michele Bravi, ma Quando non è canzone da duetto, come forse anche Mi sono innamorato di te (Gaia/ Lous and the Yakuza). Rigoroso Ermal Meta con una Caruso verace nel trillar della Napoli Mandolin Orchestra, omaggio nell'omaggio a Dalla, vista la data: la serata inizia con i Negramaro alle prese con 4 marzo 1943.

IL MEDLEY

Il problema è che i capolavori bisogna saperli trattare: cosa aggiunge Aiello (più Vegas Jones) alla Gianna di Rino Gaetano? Nulla, anzi toglie parecchio, quasi non avessero capito di che cosa stanno cantando. Sul fronte del tiepido omaggio battistiano si attestano i Coma_Cose (Il mio canto libero con Radius alla chitarra e i Mamakass ai synth), Bugo (Non sarà un'avventura tambureggiata dai Pinguini Tattici Nucleari), Ghemon (c'è anche La canzone del sole nel medley con i Neri per Caso). Scelgono un mashup multiplo anche Fedez e la Michielin che si propongono come eredi di Romina e Al Bano sulle note di Felicità, solo che la voce di lei si mangia quella (?) di lui. Madame sale in cattedra a 19 anni e mette in scena, con più grinta che voce, Prisencolinensinainciusol come denuncia dell'insensatezza della scuola italiana. Mentre Fiorello riprende a sfottere Zingaretti, con o senza la D'Urso, Willie Peyote sa il fatto suo e lascia che sia Samuele Bersani a tirare le fila di una perla come la sua Giudizi universali. E Malika Ayane brilla di luce propria pur misurandosi con un pezzo di Paolo Conte (Insieme a te non ci sto più) portato al successo da Caterina Caselli. Ecco, questa è una signora cover, la coreografia è un di più. La Rappresentante di Lista coinvolge la Rettore nell'italo-disco di Splendido splendente, più queer pop di così non si può: «Come sono si vedrà/ uomo o donna, senza età/ senza sesso crescerà/ per la vita una splendente vanità». Fasma e Nesli devono ripetere La fine per problemi di microfono. Irama canta a distanza (è una prova registrata) Cyrano, introdotta dalla sola voce, stanca, di Guccini, che riempie l'Ariston facendoci davvero sentire al Tenco. E Colapesce-Dimartino cesellano Povera patria con il supporto sul finale della voce di Battiato: «La primavera tarda ad arrivare».

IL REPERTORIO

I Maneskin con Manuel Agnelli rendono omaggio ai Cccp di Amandoti, collegandosi a Max Gazzè e Daniele Silvestri alle prese con Dal mondo dei Csi. Sembra quasi che Sanremo si voglia confrontare, o appropriare, della musica cresciuta altrove. O che non ci sia più differenza tra un repertorio e l'altro nel «paese delle musichette» di cui parla Willie Peyote citando Boris. Random chiede una mano a The Kolors per Ragazzo fortunato, Orietta Berti non avrebbe bisogno della Deva per Io che amo solo te, Gio Evan incasina Gli anni con i reduci di The voice senior. Annalisa ingaggia Fede Poggipollini per La musica è finita. Lo Stato Sociale, con Francesco Pannofino porta in scena la lotta dei lavoratori dello spettacolo, fermi da oltre un anno, ma tutti, o quasi, i 26 concorrenti indossano i simboli della campagna I diritti sono uno spettacolo, ideata per tenere alta l'attenzione su uno dei settori più penalizzati dagli effetti della pandemia. Ibra, bloccato per strada da un incidente, arriva grazie a un motociclista che gli dà un passaggio, mentre al solito Achille Lauro (con Emma e Monica Guerritore) e alla top model Vittoria Ceretti l'aggiunta di quel glamour che quest'anno latita.

Federico Vacalebre

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA