Grande soddisfazione per Iacer, azienda d'eccellenza di Martellago che il 26 ottobre ha avuto l'onore di essere insignita in Senato del Recty Eques Paladini Italiani della Salute, premio alle imprese distintesi in ambito scientifico per la loro tecnologia, i prodotti e, nello specifico, per aver donato durante la pandemia migliaia di termometri e saturimetri a Regioni, Croce Rossa, Protezione Civile, ospedali, scuole, medici e cittadini in...