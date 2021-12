LA GUIDA

Una rapida mappatura di letture, qualche impressione, qualche suggestione, qualche ricordo dai classici alla narrativa ai saggi alla poesia: ecco alcuni consigli per un fine anno in compagnia di buoni libri. Vita raccontata, vita sofferta, vita messa in scena, le cose che si scrivono, i rapporti, le amicizie, le strategie, i segreti della scrittura. Gli epistolari hanno sempre un grande fascino, permettono una lettura curiosa e coinvolta, specie se chi scrive e riceve lettere si chiama Italo Svevo o Pierpaolo Pasolini. Le loro lettere, che arrivano ora ad una sistemazione definitiva con molte nuove acquisizioni, sono un gran regalo della nostra editoria, due libri che meritano lo scaffale dei classici nella nostra libreria.

GLI EPISTOLARI

Le lettere sono una finestra sul mondo ironico e nevrotico di Svevo, scrittore in grado di mettere su carta la psicologia di un'epoca intera, di un cambio di un secolo travolgente. Le lettere di Pasolini rappresentano un carteggio davvero unico. sia per la qualità degli interlocutori sia per l'ampiezza dei registi, una vera e propria autobiografia che il sapiente montaggio curato da Antonella Giordano e Nico Naldini opportunamente costruiscono e rinforzano. Ed è in fondo una singolare autobiografia quella che Allen Ginsberg costruisce nelle interviste ora pubblicate dal 1958 al 1996. Dai ricordi personali ad eventi che hanno segnato la storia e la cultura degli Stati Uniti, dalla amicizia con i membri della Beat Generation alla militanza politica e all'opposizione ad ogni forma di autorità e di dittatura, alla vicinanza alla contestazione giovanile degli anni Sessanta all'omosessualità raccontata e vissuta senza schermi.

RISCOPERTE

Tra i maestri di una generazione, eccone uno del Novecento, sia pure finora in ombra, non sufficientemente conosciuto e riconosciuto, Nicola Chiaromonte, destinato a diventare un piccolo classico. Uno splendido Meridiano Mondadori, Lo spettatore critico, con la cura appassionata e appassionata di Raffaele Manica, ne propone «politica, filosofia, letteratura», cioè la figura dell'intellettuale antifascista (e anticonvenzionale) che scardina ogni dogma, storico, filosofo, critico teatrale, combattente contro le armate franchiste in Spagna, amico di Camus e Silone. Un libro molto atteso, tra i pochissimi necessari usciti quest'anno. Altro piccolo gioiello del secolo scorso i Racconti di Antonio Delfini, davvero uno dei libri più belli e sfortunati del Novecento, secondo la definizione di Cesare Garboli. Le stravaganze di un dandy di provincia, l'amarezza degli amori solo vagheggiati, la rabbia per i sogni infranti.

Passando alla narrativa d'obbligo ricordare Yoga e Crossroads che hanno ottenuto il grande consenso dei lettori, scalando le classifica. Il piacere della lettura garantito da un romanzo, quello di Jonathan Franzen, autobiografico e ossessivamente alla ricerca di una identità certa e un altro, quello di Emmanuel Carrére, forte dei suoi interrogativi sul senso e sulla precarietà che ci avvolge e spesso ci travolge.

Accanto, l'ultima prova di Abrahm B. Yehoshua La figlia unica che ambienta nel nostro Paese una delle sue storie più imprevedibile e profonde. Al centro, la figura della piccola protagonista anch'essa posta di fronte alle domande essenziali dell'essere umano nei confronti del mistero. Che può essere anche il mistero della malattia, di ciò che si consuma e ci consuma come dimostra Edoardo Boncinelli nel suo ultimo saggio Essere vivi e basta. Sono cronache dal limite, le sue, uno sguardo di scienziato e libero pensatore che molto ci aiuta a decifrare la profonda sofferenza collettiva che stiamo vivendo in questo tempo di pandemia. Così come può aiutarci la lettura de La società senza dolore di Byung-chul Han il filosofo tedesco che affronta con stile nitido e preciso una delle fratture al cuore della società di oggi: la paura del dolore.

LE CLASSIFICHE

Concludiamo con le segnalazioni di libri più popolari di quelli che animano le classifiche . Come La casa senza ricordi di Donato Carrisi, un thriller dalle fosche tinte dove ritroviamo «l'addormentatore di bambini» Pietro Gerber, ossia lo psicologo ipnotista toscano che già in altri libri del giallista aveva risolto casi complessi e misteriosi. Come Niente di nuovo sul fronte di Rebibbia, la nuova antologia di fumetti di Zerocalcare pubblicata da Bao Publishing, che è il libro più venduto in Italia, davanti a romanzi di autori best-seller come quelli di Ken Follett, Fabio Volo e J. K. Rowling. Il successo del nuovo libro è anche in parte dovuto dal traino e dalla popolarità di Strappare lungo i bordi, la sua serie animata prodotta e distribuita da Netflix. La felicità del lupo è il nuovo romanzo di Paolo Cognetti dopo Le otto montagne, il bestseller internazionale vincitore del Premio Strega nel 2017. Un libro intimo, delicato, che parla di amore, di montagna e della ricerca della felicità.

MONTAGGIO

Infine una chicca, L'acquario di quello che manca di Enrico Ghezzi. Un geniale taccuino di lavoro, un montaggio d'autore passando dalla politica al cinema alla televisione alla filosofia, dalla motoclicletta al festival di Sanremo. «Mai casuale» (come scrive Elisabetta Sgarbi) dove rifulge la fantasia manipolatoria, la creatività dirompente, l'abilità nel saltare da un genere all'altro con il timbro di una inconfondibile poliscrittura qual è quella del creatore di Blob.

Renato Minore

