Speriamo che Harry Potter faccia un'altra magia. I due milioni di euro incassati in sala lo scorso weekend da un film di 20 anni fa (Harry Potter e la pietra filosofale) fanno riflettere. La sala torna a piacere, soprattutto i giovani le affollano in sicurezza ma i supereroi di oggi devono poter tenere testa ai giovani maghi di ieri in compagnia di melodrammi tra star, avventure cinesi, favole virili e sorprendenti storie d'amore.

A pochi giorni dalle feste natalizie, si può tornare verso il grande schermo grazie a una variegata offerta cinematografica. Spider-Man No Way Home di Jon Watts è il terzo film con il nuovo Uomo Ragno interpretato dal pimpante Tom Holland. È un nuovo capitolo dell'Universo Marvel meno apocalittico e drammatico del serissimo The Eternals (arrivato a quasi 9 milioni di incasso da noi). Al centro del racconto quella diavoleria denominata multiverso ovvero la possibilità che dimensioni parallele interagiscano tra loro. Diventato lo zimbello di New York dopo che la sua identità è stata svelata, Parker chiede di essere dimenticato con l'aiuto di Doctor Strange il quale piroetta in aria, crea squarci spazio-temporali ma per colpa dell'ansia infantile di Peter fa piombare a Manhattan elfi verdi volanti, lucertole ghignanti, e uno scienziato posseduto da quattro tentacoli prensili in acciaio al titanio. Quasi tre ore semplicemente eccezionali in cui tornano, oltre a vecchi nemici già visti in film di 20 anni fa, anche altri Spider-Man del passato come il primo interpretato da Tobey Maguire (tre film dal 2003 al 2007) e quello più sfigato al box office di Andrew Garfield del biennio 2012-2014. Humour, azione e grande botta emotiva nel finale.

La Marvel continua a fare grande cinema capace di parlare a varie generazioni. Cosa che non riesce a fare purtroppo il cinema italiano con il maldestro Diabolik di Marco e Antonio Manetti, tratto dai fumetti delle sorelle Giussani. Si cita nello specifico l'albo n.3 L'arresto di Diabolik (1963) in cui il re del terrore, che qui parla come un catatonico ed è interpretato con l'aria perennemente annoiata da Luca Marinelli, incontra la sua futura anima gemella Lady Eva Kant di una convincente Miriam Leone. Tranne lei, non funziona praticamente niente né dal punto di vista spettacolare né come rilettura di quel personaggio di antieroe così tenebroso e sexy. Dall'elegante Lady Kant a una sguaiata Lady Gaga, meno convincente rispetto a quando fu nominata all'Oscar nel 2018 per A Star is Born. È lei la star indiscussa di House of Gucci di Ridley Scott, melodramma noioso e sgraziato in cui i maschi Gucci sembrano tutti dei cretini, superficiali e dalle vocine stridule, mentre Patrizia Reggiani (Lady Gaga) aiuta il più spensierato di loro, Maurizio, a scalare le gerarchia della nota griffe toscana. Si vola decisamente più in alto con One Second di Zhang Yimou, splendida avventura in una Cina quasi western di fine anni 60 del 900 in cui un padre scappa da un campo di rieducazione maoista per assistere a un cinegiornale in cui sua figlia è stata premiata dal governo centrale. Storia entusiasmante, anche molto comica, di capitomboli, inseguimenti per stradine perse nel polveroso deserto e proiezioni cinematografiche davanti a spettatori sognanti. Imperdibile.

C'è una certa energia fanciullesca anche nel garbato Chi ha incastrato Babbo Natale? di Alessandro Siani con Christian De Sica nei panni di un Santa Claus un po' vanesio, ossessionato dal cantare Cheek to Cheek di Frank Sinatra. L'incontro tra lui e un altro re dei pacchi, ma nell'accezione di imbroglio napoletano, con la faccia di Alessandro Siani farà nascere parecchi frizzi e lazzi in un Polo Nord invaso dalla vivacità partenopea. Da vedere insieme a tutta la famiglia.

Una coppia ancora più squinternata rispetto a Siani-De Sica è quella rappresentata dai formidabili attori Seidi Haarla e Yuri Borisov, rispettivamente l'archeologa gay Laura e il faccendiere russo sessista Ljuha nello strepitoso Scompartimento n.6 di Yuho Kuosmanen, vincitore a Cannes del Gran Premio della Giuria e tra i maggiori candidati, insieme a Paolo Sorrentino con È stata la mano di Dio, ad avere chance Oscar per il miglior film Straniero nel 2022. La pellicola racconta il viaggio in treno da Mosca alla Siberia, alla fine degli anni 90, in cui Laura e Ljuha inizialmente si detestano per poi, forse, addirittura innamorarsi. Dulcis in fundo l'indistruttibile Clint Eastwood, regista e attore protagonista di Cry Macho, favola moderna in cui il cineasta novantunenne racconta con la consueta maestria il rapporto tra il suo arcigno ex campione di rodei e un piccolo delinquente messicano.

Francesco Alò

