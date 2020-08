IL PERSONAGGIO

Il cammino di Oriano Rinaldo, a ripensarci oggi, appare lineare, come un'idea nata per caso e subito sviluppata in un progetto, e poi realizzata, con un sorprendente successo. Ma quando nel 2006 questo alpagoto ingegnoso, da moltissimi anni trasferitosi dalla sua Tambre a Belluno, affrontò con l'amico Toni Bon gli 800 chilometri da St.Jean Pied de Port in Francia, sotto i Pirenei, a Santiago di Compostela, in Galizia, quello che sarebbe avvenuto nei 14 anni seguenti era imprevedibile. Negli ultimi giorni di luglio, la sua guida gratuita pubblicata sul sito www.pellegrinibelluno.it (anche questo di sua creazione) ha raggiunto i 100 mila scarichi (download), traguardo di cui va giustamente orgoglioso. Scherzando, la moglie Gianna Fogale gli dice che se avesse messo un prezzo simbolico («un euro, mica di più») al libriccino, ora il loro bilancio famigliare avrebbe un gruzzoletto di cui fare tesoro. Ma lei è la prima a ispirarsi agli stessi principi, perché durante il lockdown (e tuttora) produce bellissime mascherine che regala, chiedendo soltanto di fare un versamento a qualche associazione. Nella loro stanza-laboratorio del quartiere di Nogarè, alle porte di Belluno, pochi metri in linea d'aria dal corso del Piave, il computer di Oriano e gli strumenti di Gianna sembrano quasi confondersi, in una visione però chiarissima di ciò che si vuole fare.

FONTE D'ISPIRAZIONE

Ma torniamo al 2006 e al momento del ritorno dal cammino di Santiago, una fonte d'ispirazione prima e dopo per moltissime persone, denso com'è di significato, fatica, fede, curiosità. «Durante quei giorni di cammino tra maggio e giugno (l'edizione di Belluno del Gazzettino alla domenica pubblicava il diario di Rinaldo, ndr), tenni anche un blog - ricorda Oriano -. All'epoca smartphone, connessioni internet mobili o wifi non esistevano. Già il blog sembrava qualcosa di futuristico o quasi e di social network non c'era segno vita. Il mondo informatico era ancora primitivo e lento, al massimo ci si poteva affidare a qualche raro internet bar per pubblicare qualcosa. Il blog che riuscii a tenere, anche se a giorni saltuari, ebbe un seguito incredibile». Forse qui è scattata la molla, l'idea di dare continuità, di non lasciare che emozioni e sensazioni sedimentassero, trasformandole invece in un servizio concreto, senza volere insegnare qualcosa. Perché poi, nel Cammino, ognuno deve trovarci la propria filosofia. Il senso della vita, forse, se è fortunato.

«Una volta rientrato a casa, nacque in me l'idea di fare un sito internet per raccogliere e condividere le esperienze mie e del mio amico Toni, per completare e aggiustare il blog e aprire un contenitore internet aperto agli amici bellunesi che già avevano fatto la stessa esperienza o erano in procinto di farlo», prosegue Rinaldo, che spiega così la nascita del sito www.pellegrini.belluno.it, «un raccoglitore informatico di esperienze». Passo dopo passo, con la pazienza del pellegrino unita alle competenze tecnologiche e alla buona padronanza della lingua italiana, Oriano studia nuovi contenuti. L'esperienza personale viene elaborata, le esigenze che aveva avuto le immagina non dissimili da quelle di chi si accinge ad affrontare il Cammino o sta solo sognando di cimentarsi in quella massacrante interminabile passeggiata e ha bisogno di capire come si fa, dove si va, a chi ci si può appoggiare.

L'OPUSCOLO

«Durante il periodo della preparazione al mio cammino, presi buona parte delle informazioni da libri sul tema e dall'unico sito internet italiano (pellegrinando.it), che all'epoca riportava link in lingua spagnola». La scoperta di una guida online completa fornita di mappe e descrizioni di tutte le tappe del cammino lo spinge «giorno dopo giorno a prendermi la briga di tradurre in italiano (non c'era ancora Google traslator...) e di scriverla con un programma di compilazione editoriale al fine di crearmi una guida cartacea in italiano con tanto di mappe, descrizione, elenco accoglienze. Con questa arrivai a Santiago e cammin facendo apportai le dovute correzioni. Fu veramente una compagna fondamentale».

La Lonely Planet del pellegrino era pronta, «così nel 2007 con gli opportuni aggiornamenti e correzioni grafiche decisi di pubblicarla nel mio sito rendendola disponibile in italiano, scaricabile in formato pdf per poter essere stampata. Il sito spagnolo al quale chiesi l'autorizzazione (era un no profit) non fece alcuna obiezione. Lo scarico della Guida era ed è ovviamente libero e gratuito, in linea con lo spirito del cammino». Il passaparola funziona, oggi diremmo che l'iniziativa diventa virale, almeno nell'ambito dei pellegrini. Oriano preferisce dire di avere «allargato l'orizzonte: da una cosa provinciale si diffuse piano piano in tutta Italia. Cominciarono ad arrivare anche testimonianze, documentazioni fotografiche e video, da pellegrini di tutta la penisola che sistematicamente poi andavo a pubblicare e condividere sul sito».

IL CONTATORE

Curioso di verificare la risposta e quantificarla «nel 2009 misi anche un contatore per vedere quanti scaricavano quella mia guida che nel frattempo avevo rivisto completamente, divisa in 2 opuscoli (adesso sono 4, ndr) per renderla più facile da stampare e consultare. Negli anni 2016/2017 il sito conobbe il massimo splendore con una media giornaliera di mille accessi da ogni parte d'Italia con punte di 1.600-1.800 nel periodo estivo. La guida volava a più di 10 mila scarichi l'anno quando, secondo le statistiche ufficiali emesse dall'ufficio dei pellegrini di Santiago, i pellegrini italiani erano poco più di 25 mila l'anno». Il conto è presto fatto: «Un pellegrino italiano su tre usava la mia guida. Mamma mia!».

Social, gruppi Facebook sul tema del cammino, smartphone hanno cambiato il panorama, «o adegui il tuo sito o non sei più in linea. Il cammino stesso è diventato più un business in mano ad agenzie di viaggio che ti organizzano tutto, e il sito e lo spirito del pellegrino vecchio stampo, hanno perso quota - ammette Rinaldo -. Ciò nonostante, comunque la Guida tiene (7.011 scarichi nel 2019) e pochi giorni fa ha raggiunto quota 100 mila».

IL CROLLO

Il 2020 sembra quasi l'approdo del percorso di Oriano come comunicatore, al fianco del camminatore che ha esplorato anche altri percorsi, i tanti che ci sono in Italia per esempio. Ma il 2020 è l'anno del coronavirus con le inevitabili conseguenze sui numeri del cammino di Santiago. «Nel 2019 è stato toccato il massimo delle presenze con 347.585 pellegrini arrivati a Santiago, nel 2020 i numeri sono precipitati. Nei mesi di lockdown in Spagna, aprile e maggio, zero presenze e a giugno qualche sparuto spagnolo. Dal 1° luglio la frontiera è stata aperta e dai 1.800 pellegrini giornalieri che mediamente l'anno scorso in questo stesso periodo arrivavano a Santiago, ora siamo a 200 circa. Lungo tutto il cammino, più del 70 per cento degli ostelli per pellegrini (Albergues) sono chiusi e chi apre deve seguire le direttive imposte dalla situazione Covid19. Meno posti letto, pulizie, igiene, mascherine, distanziamenti, prenotazioni obbligatorie: regole a cui tutti i pellegrini devono aderire». Il pellegrinaggio è anche una forma di disciplina, la casualità dell'approccio mal si sposa con la complessità dell'impresa. Oriano Rinaldo ne prende atto, diviso tra il dispiacere e l'orgoglio. Lui ha accompagnato 100 mila italiani verso Santiago de Compostela. Si è reso utile, offrendo ciò che ogni pellegrino aspetta di trovare da chi incontra lungo il Cammino. La disponibilità verso il prossimo. E allora gli diciamo 100 mila volte grazie.

Maurizio Ferin

