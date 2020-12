LA GUIDA

È un turismo tutto nuovo. Un modo per andare alla ricerca della nostra civiltà industriale. E soprattutto un modo per conoscere la storia più recente, quei grandi opifici, delle prime fabbriche e del loro sviluppo anche a livello urbano. È la storia industriale di un Paese raccontata attraverso fabbriche, strutture e infrastrutture, stazioni ferroviarie, villaggi operai, musei d'impresa, fondazioni e archivi. Luoghi perlopiù estranei ai circuiti turistici tradizionali. Ora tutto ciò è offerto dalle oltre trecento schede che compongono il volume Guida al turismo industriale (Morellini Editore, pp. 288, euro 17,90) di Jacopo Ibello, tra i fondatori dell'associazione Save Industrial Heritage, da lui presieduta, e membro dell'Associazione italiana per il patrimonio archeologico industriale.

Nei percorsi tematici di agile lettura, dedicati all'intera Italia e diversificati per territori, ampio spazio è dedicato al Veneto, al Friuli Venezia Giulia, agli ambiti montani. Nel Veneto, imprescindibile a Venezia è l'Arsenale, forse «la prima vera fabbrica della storia». Dalle fabbriche del vetro di Murano, l'autore passa alla Giudecca, consigliando lo stabilimento Fortuny e il Molino Stucky «uno dei luoghi più noti». Sempre nel cuore della città, a San Marco, vi è invece il Negozio Olivetti realizzato nel 1958 da Carlo Scarpa. Nel Novecento, sicuramente più del secolo precedente, impresa, architettura, arte e design si intersecano sovente. Marghera meriterebbe un discorso a parte: l'autore, però, limita volutamente la sua guida a luoghi visitabili, come la Venezia Heritage Tower, spazio museale e artistico nato in una torre di raffreddamento. Spostandosi in provincia, il Museo della Calzatura di Stra si trova nel cuore del distretto calzaturiero del Brenta, e non a caso ha sede nella storica Villa Foscarini.

Nell'Alto Vicentino la Rivoluzione industriale è stata precoce. A Schio, centro laniero (è stato eretto pure un Monumento al Tessitore) vide la luce la più grande azienda dell'Italia postunitaria, il Lanificio Rossi, più tardi Lanerossi: il percorso si apre con la Fabbrica Alta, ispirata ai grandi opifici britannici. «Se Schio appare ancora immersa nel suo Ottocento industriale, basta andare nella valle a fianco per tuffarsi nell'utopia moderna della Valdagno dei Marzotto», prosegue Ibello, che cita la Città Sociale voluta da Gaetano Marzotto, nello stile razionalista del tempo, e il Museo delle Macchine Tessili. Consigliate a Bassano le Distillerie Poli e i Musei della Grappa, tra alambicchi e strumenti che rievocano epoche antiche fino all'evoluzione odierna. Nel veronese il Museo Nicolis a Villafranca è frutto della collezione - amatissima dagli appassionati di vintage - riunita dall'imprenditore Luciano Nicolis, con tutto ciò che si può considerare macchina: biciclette, motorini, automobili, radio, macchine da scrivere, fotocamere, ecc.

Riporta ad atmosfere naturalistiche il pittoresco villaggio di mulini, Borghetto, lungo il Mincio a poca distanza dal ponte di Valeggio. Nel trevigiano, la Tipoteca di Cornuda è il più importante museo italiano dedicato alla stampa e al design tipografico. Non è escluso l'arco alpino: «Oggi parlare di cultura industriale alpina può sembrare un ossimoro - scrive Ibello - eppure le vette che proteggono l'Italia hanno giocato un ruolo fondamentale per la nostra industrializzazione». Mulini, magli, fabbriche tessili, occhialeria: «Oggi la principale risorsa che ci arriva dalle nostre montagne è l'elettricità prodotta grazie alle numerose dighe che hanno profondamente modificato il paesaggio e l'ecosistema alpino, contribuendo in modo determinante all'economia dell'intero Paese».

Tra successi, progressi, sacrifici e le ben note tragedie. Riferimento alla Diga del Vajont, «gigante di cemento incastrato tra le montagne, sopravvissuto a sé stesso», «monumento e allo stesso tempo un monito alla chimera italiana dell'oro bianco, il mito che l'acqua ci avrebbe reso indipendenti dagli ori neri, il carbone e il petrolio». Ben diverso l'invito a visitare il Villaggio Eni a Borca di Cadore, visionaria intuizione di Enrico Mattei presidente dell'Eni: commissionò all'architetto Edoardo Gellner, tra la fine degli anni Cinquanta e Sessanta, una grande colonia tra le Dolomiti per le famiglie dei suoi dipendenti. La chiesa è stata progettata con Carlo Scarpa, e l'imponente aula magna ospita eventi e mostre. Consigliati, sempre in provincia di Belluno ed esempi di importanti produzioni, il Museo dell'Occhiale a Pieve di Cadore e la Fabbrica di Pedavena, o la Cartiera di Vas.

In Friuli Venezia Giulia, Trieste restituisce passate epoche industriali nel Porto Vecchio. Seguono il Museo Ferroviario di Trieste Campo Marzio, e la tristemente nota come campo di concentramento Risiera di San Sabba, ex mulino per la pilatura del riso. A Monfalcone svetta il completo Museo della Cantieristica, all'interno dell'Albergo Operai dallo stile viennese. La Centrale Idroelettrica Antonio Pitter, a Malnisio in provincia di Pordenone, è perfettamente conservata. Sessant'anni prima del Vajont inaugurava una pietra miliare dell'industria idroelettrica italiana: nel 1905, ricorda l'autore, le turbine azionate dal torrente Cellina illuminarono la veneziana Piazza San Marco. Di grande impatto e caso esemplare di città-fabbrica italiana, è Torviscosa concepita dall'industriale Franco Marinotti; nascosta nella vasta pianura friulana è l'Amideria Chiozza, rimasta intatta da 120 anni.

