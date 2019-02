LA GRIFFE Manuel Ritz donna, il debutto è servito. La griffe del Gruppo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA GRIFFEManuel Ritz donna, il debutto è servito. La griffe del Gruppo Paoloni ha lanciato la linea femminile e la fashion week milanese ne sancisce l'esordio ufficiale. L'impronta della collezione è mannish con tagli e dettagli iper femminili. A spiegare lo spirito del marchio Diletta Paoloni, brand project manager per la donna: «Manuel Ritz rappresenta un new classic per donne che accettano il dialogo tra passato e futuro, che sono ironiche e che amano mixare e conciliare il loro lato maschile con quello più spiccatamente femminile. I...