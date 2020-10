LA GRANDE SFIDA

VENEZIA Ore 6: questa mattina la macchina dell'emergenza si metterà in moto, con l'ordine di sollevare le barriere del Mose, in tutte e quattro le bocche di porto in contemporanea come in settembre, che arriverà perchè le previsioni elaborate dal Centro Maree del Comune di Venezia in collaborazione con Ismar Cnr e Ispra ipotizzano un picco di marea di 135-140 centimetri. Annunciato anche con un sms ieri sera. E la Capitaneria di Porto emanerà un'ordinanza per la regolamentazione della navigazione, spiegando una flotta di mezzi addetti al controllo.

A dare l'ordine, quando è ancora buio, saranno il supercommissario Elisabetta Spitz e il Provveditore alle Opere pubbliche Cinzia Zincone.

La città probabilmente non si accorgerà neppure, di quanto avverrà in mare, e vivrà una delle solite giornate con l'acqua a 110 intorno a mezzogiorno. Dietro le quinte intorno alle 8.30 i tecnici inizieranno le operazioni per asciugare alla perfezione le tubazioni attraverso le quali dovrà passare l'aria compressa, che servirà a far salire le barriere. Verso le 9.30 si darà il via alla movimentazione vera e propria. «A regime la procedura durerà mezz'ora» spiega Giovanni Cecconi, già direttore della Control room del Consorzio Venezia Nuova, oggi impegnato in un'attività di divulgazione con laboratori dedicati a cittadini e soprattutto ai ragazzi.

LE PROVE

«Nell'ultimo test ci sono voluti 50 minuti - prosegue - ma è facile pensare che ci dovranno essere margini di sicurezza per eventuali imprevisti. A quell'ora il livello della marea avrà raggiunto in bocca di porto un'altezza di 110-120 centimetri che a Venezia significano 95-105. Quindi l'acqua si stabilizzerà, a Mose chiuso, a 100-105 a Venezia. Le barriere rimarranno sollevate per circa 5 ore, poi, quando il mare sarà sceso e avrà raggiunto lo stesso livello dell'acqua della laguna, saranno gradualmente riabbassate». Cecconi ha anche organizzato delle attività di misurazione della marea fissando delle aste idrografiche a Chioggia (scuola elementare San Domenico), Sant'Erasmo (dai Vignotto), Lido (scuola elementare Parmeggiani), San Giuliano (Canottieri Mestre) e Altobello (Amici del Porto) e dalle 8 alle 13 i cittadini e le scuole leggeranno i valori della marea per analizzare i dati prima e dopo la chiusura delle paratoie.

«L'algoritmo del sistema che presiede il sollevamento del Mose è tarato su un margine di errore di 20 centimetri sulle previsioni - conclude Cecconi - quindi stabilire che si chiude a 130 significa in realtà chiudere a 110, per evitare di trovarsi impreparati».

LE REAZIONI

«Da veneziano mi auguro che tutto vada secondo le previsioni - sostiene Giovanni Salmistrari, presidente dell'associazione nazionale Costruttori edili - sappiamo per certo, dai test fatti, che i sollevamenti si possono fare, anche se finora le condizioni esterne sono sempre state le migliori possibili. Mi auguro che questo sia un segnale di attenzione per la città, anche se le previsioni dovessero cambiare in extremis, e che il Mose sia alzato anche con valori inferiori di marea.Comunque sono fiducioso, non voglio pensare che tutti i soldi che sono stati spesi finora siano stati buttati al vento».

«Non poteva presentarsi un'occasione migliore per testare sul campo i risultati raggiunti» interviene Devis Rizzo, presidente di Kostruttiva, il consorzio che ha sostituito le grandi ditte dopo il ciclone giudiziario. «Se tutto andrà per il verso giusto sarà molto confortante, perchè sapremo che siamo sulla strada giusta. Se qualcosa dovesse andare storto sapremo dove lavorare. Il rischio c'è sempre. L'unico imprevisto che mi viene in mente è che qualche paratoia non si sollevi. Ma del resto si chiamano imprevisti perchè ci sono degli eventi che non sono prevedibili e quindi si tratta solo di mettere in moto la macchina e farla partire per capire meglio».

Raffaella Vittadello

