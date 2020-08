LA GRANDE OPERA

VENEZIA La sabbia di Treporti, che aveva tenuto in scacco le paratoie del Mose della schiera più a nord, impedendo di rientrare nel loro alloggiamento, non è un ostacolo insormontabile. Sarà necessaria una manutenzione più frequente, per evitare che i sedimenti si cristallizzino e formino un blocco più difficile da rimuovere, ma se la pulizia viene effettuata correttamente il risultato c'è. Lo ha rivelato il test di ieri mattina, effettuato in contemporanea su tutte e quattro le bocche di porto come avvenuto un mese fa. Proprio la sabbia era una delle questioni aperte a cui la prova di movimentazione doveva dare risposta, una replica senza riflettori di quella in versione spettacolo del 10 luglio scorso, alla presenza del premier Conte e dei ministri alle Infrastrutture Paola De Micheli, dell'Interno Luciana Lamorgese, del ministro per i rapporti con il Parlamento Federico D'Incà. In quella occasione quattro paratoie - su 78 - non erano tornate al loro posto, proprio perché la sabbia si era depositata nella sella in gomma che ammortizza la chiusura del dispositivo, così erano rimaste inclinate a circa un metro dal fondale. Ma se n'erano accorti solo gli addetti ai lavori, perché apparentemente le barriere erano state affondate senza problemi, l'inclinazione non perfetta era comunque sommersa. Il Consorzio in queste settimane è corso ai ripari, mettendo in campo un escavatore che ha lavorato per rimuovere i detriti. Ma si sta ora progettando una macchina, simile a un robot, che si occupi proprio della pulizia periodica che nella bocca di porto di Treporti deve essere necessariamente più frequente rispetto alle altre per la particolarità geologica della zona, dopo aver escluso l'impiego di una nave aspirapolvere dal costo milionario che era stata ipotizzata in un primo momento. Anche perché l'inghippo della sabbia nella zona era ampiamente previsto e prevedibile.

E ieri il risultato è stato giudicato positivamente, per la seconda prova di sollevamento in contemporanea di tutte le schiere delle paratoie delle bocche di porto. La navigazione è stata bloccata, con un'ordinanza della Capitaneria di porto, tra le 6.30 del mattino e le 14,30, ma le operazioni si sono concluse ben prima, con il transito dei diportisti che è ripresto verso l'ora di pranzo, per godersi la giornata di sole. Perché anche ieri le condizioni di vento e di marea non erano impegnative. E uno degli obiettivi della ripetizione dei test è quello di formare le quattro squadre di lavoratori (delle tre che dovranno alternarsi di volta in volta) del Consorzio Venezia Nuova, di Thetis e Comar che dovranno essere pronti nel momento in cui la stagione inizierà a richiederlo. Prossimo appuntamento per l'11 settembre, con un nuovo sollevamento generale, dal Lido a Chioggia.

