Fermarsi? Non se ne parla. La Fenice non si arrende allo stop imposto dall'emergenza sanitaria e propone occasioni per restare vicina al pubblico e condividere le emozioni del palcoscenico. Ieri ha deciso di farlo aggiungendo al ricco catalogo del canale YouTube il video integrale di Dorilla in Tempe di Antonio Vivaldi, nell'allestimento che debuttò lo scorso anno con la regia di Fabio Ceresa, le scene di Massimo Checchetto, i costumi di Giuseppe Palella e il light design di Fabio Barettin, e con uno specialista del repertorio vivaldiano e barocco quale è Diego Fasolis alla guida dell'Orchestra e Coro del Teatro La Fenice.

«La Fenice ha accolto con entusiasmo l'invito del ministro Dario Franceschini ad aderire alla campagna #iorestoacasa ha dichiarato il sovrintendente e direttore artistico Fortunato Ortombina che è senz'altro un'ottima occasione per permettere, anche a chi non ha avuto modo di assistere dal vivo a una delle recite di aprile-maggio 2019, di godere di questa importante riscoperta vivaldiana».

L'OPERA

Dorilla in Tempe è un titolo poco conosciuto del compositore veneziano: debuttò il 9 novembre 1726 al Teatro Sant'Angelo per poi essere ripreso, e modificato, per altre sale e con diverse distribuzioni degli interpreti: nel 1728 al Teatro Santa Margherita di Venezia, nel 1732 allo Sporck di Praga e un'ultima volta, première il 2 febbraio del 1734, di nuovo al Sant'Angelo. «Questa più recente versione proposta dalla Fenice prosegue Ortombina - l'unica nota, grazie al ritrovamento, a inizio Novecento, della partitura oggi conservata nella Raccolta Mauro Foà della Biblioteca Nazionale Universitaria di Torino, è più precisamente un pastiche nel quale la musica del Prete Rosso si affianca ad arie di altri operisti alla moda. È possibile dunque godere via web di questo piccolo grande gioiello del barocco, e la Fdenice lancia ancora una volta l'appello più importante: restate a casa, anche perché stavolta è la Fenice che vi viene a trovare».

IL CATALOGO

Dorilla in Tempe si va dunque ad aggiungere al catalogo di opere e contenuti musicali del canale YouTube della Fenice, che dall'inizio di questa settimana e per un mese comprende anche il video integrale del Don Carlo di Giuseppe Verdi, l'apprezzato allestimento andato in scena lo scorso novembre come titolo inaugurale della stagione 2019-2020: lo spettacolo porta la firma di Robert Carsen per la regia, mentre della parte musicale è responsabile Myung-Whun Chung. Insieme a Dorilla in Tempe e Don Carlo, nel canale YouTube della Fenice sono disponibili anche altre produzioni musicali, a partire dal recente concerto del Quartetto Dafne, trasmesso in streaming lo scorso 4 marzo dalla sala grande del Teatro di Campo San Fantin: i professori d'orchestra del Teatro La Fenice hanno eseguito il Quartetto per archi di Ludwig van Beethoven e il Quartetto per archi di Aleksandr Borodin. O ancora, è possibile rivedere e riascoltare l'integrale della Seconda Sinfonia Resurrezione di Gustav Mahler diretta da Myung-Whun Chung con le voci soliste del soprano Zuzana Markovà e del contralto Sara Mingardo.

