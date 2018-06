CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

La Grande Guerra degli italiani finisce a Padova in una villa alla periferia che non ha l'imponenza delle ville venete e nemmeno la storia. Ma è qui che all'alba del 4 novembre 1918 si firma l'Armistizio che per l'Italia mette fine alla Prima guerra mondiale.Il cessate il fuoco è fissato per le tre del pomeriggio di quel giorno, un lunedì. Sul fronte, lontano, piove. Non sono usciti i giornali, non sono arrivate comunicazioni. Sul Tagliamento c'è chi continua a morire a pochi minuti dagli ultimi colpi: qualcuno ordina una carica di...