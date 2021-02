LA FESTA

Il primo San Valentino ai tempi della pandemia. Eh sì, perché un anno fa erano già scattati i primi allarmi ma il 14 febbraio del 2020 fu una delle ultime (anzi proprio l'ultima, probabilmente) feste senza restrizioni, fra cene al lume di candela al ristorante o a casa, prima del lockdown. Ma San Valentino è di per sé anche l'occasione per trasgressioni dolci e non c'è niente di più simbolico della pasticceria.

IL PANETTONE A CUORE

Come quella, ad esempio, di Olivieri 1882, l'insegna di Arzignano (Vi) tenta i suoi clienti con una nuova creazione chiamata semplicemente San Valentino ed è un dolce lievitato, a forma di cuore, realizzato con un impasto molto simile a quello del loro pluripremiato panettone: molto ricco ma allo stesso tempo leggero e privo di conservanti, semilavorati, aromi e grassi vegetali. Un prodotto interamente naturale, nel rispetto dell'artigianalità, simbolo della tradizione di famiglia dal 1882. L'uso di materie prime accuratamente selezionate tra cui le bacche di pregiata vaniglia Bourbon del Madagascar, le farine di grani italiani, lo zucchero di canna grezzo, il miele di acacia italiano, il cioccolato fondente Valrhona 55% e le fragoline di bosco candite garantisce un risultato eccellente tanto in termini di qualità, quanto nel gusto e nei profumi inebrianti. Ovviamente a caratterizzarlo nella versione 14 febbraio è la forma a cuore, perfetta per la festa degli innamorati, magari al risveglio per la colazione.

«I nostri prodotti hanno sempre trovato uno spazio a casa nelle giornate di festa - spiega Nicola Olivieri - per questo abbiamo voluto creare un prodotto anche per un giorno speciale come quello di San Valentino, proponendo il nostro prodotto più famoso e declinandolo anche nell'aspetto in modo romantico e di coppia».

IL CALDO DELLA CIOCCOLATA

Anche Lovat, la storica gelateria del centro di Jesolo (Ve), scende in campo per il 14 febbraio e lo fa dando in pratica avvio alle celebrazioni del 70. anniversario dalla fondazione.

Si chiama LOV@ (un gioco di parole, da leggere LovAt) ed è una cioccolata speciale, calda, alla gianduia, con cacao Domori e nocciola tonda delle Langhe, panna montata e topping di nocciola, una golosità unica, la prima di una serie di creazioni speciali che caratterizzeranno ogni mese di questo 2021 di celebrazioni.

Un suo classico senza tempo per il maestro dei pasticceri italiani per eccellenza, Iginio Massari che nei suoi punti vendita (compreso, appena inaugurato, quello di Verona) ma anche a domicilio, propone la sua Torta paradiso a forma di cuore, soffice come una nuvola, antica ricetta semplice solo all'apparenza e che invece racchiude un'attenta lavorazione del burro chiarificato e una sottile nota aromatica di maraschino.

TRA LE NUVOLE

Ovviamente non potevano mancare le proposte della premiata pasticceria Marisa di Arsego, nel Padovano. Lucca Cantarin e la sua squadra si sono sdoppiati proponendo Amore tra le nuvole e Avvolgimi La prima è una vera e propria torta per 4/5 persone con mousse al cioccolato al latte, bisquit al cacao e morbido interno alla gianduia e caramello avvolgente che comprende anche la salsa Love Dressing all'albicocca, frutto della passione, vaniglia del Madagascar e caramello. La seconda creazione, Avvolgimi, è una coppia di monoporzioni, due cuori cremosi con crème brulée alla vaniglia, mele Pink Lady macerate nel lampone su biscotto morbido alle mandorle con mousse al mascarpone. È inclusa anche qui la salsa Love Dressing che in questo caso sarà all'albicocca, frutto della passione, vaniglia del Madagascar e caramello. Le torte verranno offerte all'interno di una cupola e accompagnate da una poesia che promettono - farà battere il cuore.

Claudio De Min

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA