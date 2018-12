La grande asta dei formaggi A Sutrio c'è Formandi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

CARNIA GOLOSAUn suggestivo percorso tra territorio e prodotto trasforma l'abbinamento cibo-vino in una chiave di accesso preferenziale per valorizzare i prodotti dell'alpeggio, dei territori montani e della zona collinare, e attribuisce i giusti riconoscimenti alle numerose malghe tuttora presenti sul territorio locale e a vigneti e cantine. È questa la missione di FormandiSapori e formaggi di montagna, una selezione di formaggi di malga della montagna friulana che sarà in mostra e degustazione domenica 16 dicembre a Sutrio (Ud), in Carnia,...