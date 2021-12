LA GRADUATORIA

Con un fatturato di quasi 210 milioni di euro (e la proposta artigianale che copre oltre la metà del venduto totale) il panettone si conferma una grande passione degli italiani. E se è vero che la Lombardia resta la regione del Panettone per antonomasia e che da una decina di anni stanno imperversando i pasticceri meridionali con produzioni di qualità straordinaria, è altrettanto certo che il Veneto si conferma uno dei territori nei quali l'interesse dei consumatori va di pari passo con la passione dei produttori e la costante crescita del livello qualitativo. Sia che si parli di piccoli produttori da poche centinaia di pezzi che di aziende di più importanti dimensioni. Lo dimostrano i risultati ottenuti anche quest'anno nei concorsi in tutta Italia, da Bari a Milano, da Torino a Roma. Una crescita certificata anche dalla sfida annuale del Gazzettino e da Panetthon, i contest veneti ormai diventati dei classici di fine anno. Una passione che supera quella per il pandoro che, pure, in Veneto è nato e continua ad avere i suoi migliori interpreti.

RENATO PIACE AL GAMBERO

Elegante all'aspetto, equilibrato, pulito, fresco, piacevole al naso, e, insomma, realizzato in maniera ottimale: così il Gambero Rosso descrive il panettone di Renato Bosco, di San Martino Buon Albergo (Vr) , che quest'anno è stato preferito anche a mostri sacri come Tiri e Massari.

E' andato invece a Padova, a Luigi Biasetto, il premio per il miglior panettone artigianale de Gli Artisti del Panettone che a Milano ha coinvolto 13 fuoriclasse da tutta Italia. E non va dimenticato che sempre a Padova, appena un anno fa, andò il titolo The Best Panettone of the World 2020, conquistato da Francesco Luni della Pasticceria Estense. Tornando ad Artisti del Panettone, al Veneto è arrivata anche la menzione speciale per Francesco Borioli di Infermentum di Stallavena (Vr) secondo nel concorso del Gazzettino 2021 e primo a Panetthon - «per la grande ricerca sugli ingredienti e l'innovazione».

ROVIGO E VENEZIA OK

C'è del buono (e molto) anche in Polesine. Su tutti, a Rovigo, Le Dolcezze , a Santa Maria Maddalena, dove Giovanni Albieri si è aggiudicato il titolo di miglior panettone di scuola piemontese ad Una Mole di Panettoni a Torino, salendo sul podio (3. posto) anche con la versione milanese. A Venezia si registra il bis di Giulia Paronuzzi, pasticcera de Al Theatro, eletta Pastry Queen, per il secondo anno di fila a La Tenzone del Panettone di Parma. Mentre Daniele Scarpa, della pasticceria Nelly's di Chioggia, ha vinto il Panettone d'autore della Richemont Italia.

IL COLPO DI SCARPATO

Un'altra classifica del Gambero Rosso è riservata ai panettoni prodotti da aziende specializzate, fra artigianalità pura e industria. A trionfare la Scarpato di Villa Barolomea che ha preceduto Dall'Ava Bakery di San Giovanni al Natisone (Ud), mentre alla Pasticceria Giotto del carcere di Padova è andato il Premio speciale per il progetto Sociale.

Senza dimenticare, infine, gli importanti consensi ricevuti anche quest'anno da quello che ormai è un'autentica leggenda veneta in materia, Dario Loison di Costabisara (Vi), premiato al Merano Wine Festival e al Taste Olymp Awards di Atene, per i panettoni Nerosale, Pistacchio Matcha e Mandarino tardivo di Ciaculli.

Claudio De Min

© RIPRODUZIONE RISERVATA



