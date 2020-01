La Giudecca si è fermata al 12 novembre

L'INCHIESTA

VENEZA Incuria e degrado alla Giudecca. L'isola sembra essersi fermata al 12 novembre, al giorno dell'acqua alta della devastazione. Da allora infatti un vaporetto ex-Actv è ancora lì, abbandonato a se stesso, dietro al centro di raccolta di Veritas allo Junghans. E intanto è evidente l'assenza di manutenzione nella fondamenta che va dalle Zitelle fino a oltre alla Palanca: completamente ricoperta di verde. Oltre a questo, proseguono ancora gli abbandoni selvaggi di elettrodomestici in fondamenta. Ieri infatti è stato visto un frigo abbandonato al Redentore, proprio sotto le finestre del monastero delle suore Clarisse.

IL VAPORETTO ABBANDONATO

Il simbolo dell'abbandono in cui versa l'isola è un vecchio vaporetto, non più di proprietà dell'Actv e acquistato anni fa da un privato, incagliato nella fondamenta sud, a pochi metri dal centro di raccolta di Veritas. Si tratta di un modello degli anni 70-80, uno di quelli che aveva la cabina rialzata e le panchine anche davanti. A lato è possibile notare anche una scaletta artigianale fatta per salire sul tetto. I vetri sono in frantumi, il mezzo si trova per metà in fondamenta e metà in acqua, abbandonato a se stesso. E del proprietario non c'è traccia.

Poco vicino, la muretta è ancora lì, distrutta dalla violenza del mare che l'ha colpita senza pietà, come altre zone nel lato sud della Giudecca. Il rischio è che il vaporetto possa diventare un riparo per sbandati.

RIVE SCIVOLOSE

Ma è sufficiente percorrere la fondamenta per rendersi conto dello stato in cui versa. Se nella zona della Palanca-Sant'Eufemia ad esser coperta di sporco è solo la parte in bianco, cioè quella in pietra d'Istria, da dopo il ponte Piccolo e fino alla fine la situazione peggiora. Lo sporco e le alghe portate in fondamenta dall'acqua alta e dal moto ondoso hanno prodotto la formazione di verde scivoloso e pericoloso. Questo fa sì che se non si porta attenzione basta un attimo, una svista, e si rischia di scivolare e farsi male, o, peggio, finire anche in acqua. Un rischio a cui sono esposti maggiormente i turisti che, inconsapevoli della consistenza, si avvicinano per fare le foto del panorama andando incontro a possibili problemi. Ma il fatto riguarda anche i residenti, con gli anziani costretti a badare ancora più attentamente a dove mettere i piedi, o ai giovani genitori costretti a fare lo slalom tra le deiezioni canine e il rischio di scivolare.

Ma se tra il ponte Piccolo e il Redentore la formazione scivolosa raggiunge circa il metro e mezzo, quasi due, da dopo il ponte della Croce la situazione peggiora. È infatti davanti all'Archivio di Stato, quando la fondamenta si allarga, che si raggiunge il limite. Le alghe raggiungono anche i tre metri di distanza dalla riva e rendono vano lo spargimento di sale lungo il percorso che naturalmente si forma durante l'inverno. Con il freddo, infatti, il sale serve a dissipare il gelo, abbassando il rischio di cadute, ma in questo caso il pericolo resiste. Ad essere interessati dal problema sono anche gli esercenti della fondamenta, soprattutto quelli che pagano per il plateatico, perché così facendo devono porre molte cautele nell'avvertire gli avventori, che, nonostante il freddo, spesso si fermano ugualmente per godersi il paesaggio.

ESCREMENTI E RIFIUTI

Un altro problema che continua a verificarsi incessantemente nell'isola veneziana è quello dei padroni di cani che non raccolgono gli escrementi. Le zone sono sempre le stesse e nonostante nell'isola ci siano tante persone amanti e ben disposte verso i quattrozampe, la situazione diventa sempre più difficoltosa per tornare a casa incolumi. Basta fare due passi per rendersi conto di quanti se ne infischino del rispetto verso gli altri e facciano a meno di raccogliere quanto dovuto. Ma la cosa ancor più fastidiosa riguarda alcune calli, dove è spesso facile imbattersi nei sacchettini porta-escrementi che vengono abbandonati davanti alle porte dei residenti. Da ultimo, prosegue il problema del gettare i rifiuti là dove non dovrebbero esser lasciati. Veritas in più occasioni ha ribadito la necessità di avvisare direttamente con una mail a voluminosi.veritas@gruppoveritas.it o il numero verde 800-811333 per risolvere il tutto con un appuntamento .

Tomaso Borzomì

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA