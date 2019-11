LA GIORNATA VENEZIA Si può dire che quella di ieri, per la città lagunare,

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA GIORNATAVENEZIA Si può dire che quella di ieri, per la città lagunare, sia stata una giornata all'insegna della tutela dell'ambiente. Se da un lato i gondolieri sub hanno ripulito, stavolta, anche il Canal Grande, dall'altro un flash mob ha richiamato l'attenzione sugli alberi abbattuti nei giorni scorsi ai piedi della scalinata della stazione ferroviaria e non soloLA MANIFESTAZIONEFlash mob - che ha portato in scena la Morte, distruttrice degli alberi - organizzato da un comitato spontaneo di persone che il tema del verde lo ha...